Сеул, , 10:33 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил первого заместителя министра здравоохранения и социального обеспечения Чо Гю Хона министром ведомства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя администрации южнокорейского лидера Ким Дэ Ги.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что Чо Гю Хон — третий человек, который претендует на данную должность с момента прихода к власти администрации Юн Сок Ёля.

Два предыдущих кандидата отказались от данной должности из-за обвинений в различных нарушениях.

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