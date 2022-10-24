Сеул, 24 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил заместителей министра здравоохранения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, второй заместитель министра здравоохранения Ли Ги Иль назначен первым заместителем министра здравоохранения, а секретарь президента по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Пак Мин Су — вторым заместителем министра.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейский лидер назначил первого заместителя министра здравоохранения и социального обеспечения Чо Гю Хона главой ведомства.

Читайте также: Глава Южной Кореи назначил нового министра здравоохранения