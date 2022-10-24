Москва, , 14:42 — REGNUM Если будет установка потолка цен энергоресурсы, то США и европейские страны ждут печальные последствия, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«В начале октября страны, входящие в ОПЕК+, приняли решение о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки. Представители США сразу же объявили такое действие политически мотивированным, потому что оно идет в разрез с желанием штатов снизить цены на нефть и на стоимость бензина внутри страны.

Естественно, что со стороны США и ЕС подобные заявления связаны с политикой и никакого отношения к экономике не имеют. У Запада есть ключевое желание ослабить Россию и резко снизить наши доходы от продажи энергоресурсов, а также в преддверии ноябрьских выборов в конгресс удержать рост цен на топливо внутри штатов.

Силуанов заявил, что ОПЕК+ считает невозможным для себя диктат цен на нефть. И он абсолютно прав. Нефть — это кровь любой экономики и стратегически важный ресурс, на который всегда есть спрос.

При таких параметрах все регулирование рынка находится в руках производителей. В случае каких-то ограничений на стоимость нефти со стороны покупателей, продавцы могут просто прекратить продажи, что вызовет дефицит и резкий рост цен на нефть. На таком тонком рынке необходим баланс и согласованность с обеих сторон.

Ожидая замедление спроса и приближение мировой рецессии, страны участницы ОПЕК+ вполне логично пошли на сокращение добычи, чтобы уравновесить спрос и предложение, и удержать цены на выгодных для себя уровнях.

Но, словно обиженный ребенок, Байден решает выпустить из стратегических запасов на рынок еще больше нефти, стараясь увеличить предложение и снизить цены. На короткий промежуток времени ему это удастся, но запасы в конечном итоге придется пополнять.

В итоге ситуация повернется против Запада, как было в 80-х годах, когда арабские страны ввели эмбарго на поставку нефти в западные страны.

Когда США решат пополнять резервы спрос на нефть резко увеличиться, а объемы добычи будут оставаться сниженными, в результате котировки цен на нефть вновь будут находится на необходимых уровнях для производителей. Те, кто добывает, те и регулируют. Борьба против этого правила приведет к плачевным последствиям для США и ЕС», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки ограничить цены на нефть со стороны покупателей приведут к обратному эффекту, поскольку страны ОПЕК+ не представляют возможным для себя диктат стоимости со стороны потребителей, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

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