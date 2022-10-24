Москва, , 08:14 — REGNUM Попытки ограничить цены на нефть со стороны покупателей приведут к обратному эффекту, поскольку страны ОПЕК+ не представляют возможным для себя диктат стоимости со стороны потребителей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Естественно, страны ОПЕК посчитали для себя невозможным такой подход и пошли на то, чтобы снизить объём добычи, показав тем самым, что регулирование рынка — за производителем», — цитирует его РИА Новости.

Министр уточнил, что потребители могут вводить ряд ограничений, но если в данном случае не будут поставляться энергоресурсы, возникнет обратный эффект в виде роста цен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Саудовская Аравия столкнется с некими последствиями из-за поддержки решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Также в Белом доме заявили о планах пересмотреть подход к отношениям Вашингтона и Эр-Рияда.

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