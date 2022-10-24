Кабул, , 12:42 — REGNUM Взрыв произошёл в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, погибли по меньшей мере пятеро талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Взрыв в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Взрыв произошел на дороге Шахиди возле базы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Талукан, административном центре провинции Тахар.

По информации источников, по меньшей мере пять членов группировки, в том числе командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибли в результате подрыва автомобиля на мине.

Официальные представители группировки никак не прокомментировали инцидент. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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