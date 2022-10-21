* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Кабульском университете талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничили для девушек выбор некоторых направлений обучения на уровне магистра. Об этом сообщает газета «8 Собх».

U.S. Embassy Kabul Афганские студентки

Согласно объявлению, опубликованному университетом, девушки не могут поступать в магистратуру в области инженерии, информатики, менеджмента, торговли и сельского хозяйства.

Однако, в других областях, в которых университет принимает студенток в магистратуру, определена равная квота для студентов мужского и женского пола.

Администрация Кабульского университета не представила разъяснений по поводу ограничений для студенток, подающих заявки в магистратуру в вышеупомянутых областях.

Ранее министерство высшего образования также ввело запрет на поступление в вузы для девушек по специальностям сельскохозяйственное машиностроение, ветеринария, нефть и газ, разведка полезных ископаемых и геология.