Москва, , 11:48 — REGNUM Арбитраж Москвы отклонил требования АО «Московский коксогазовый завод» о признании незаконными действий управления Росприроднадзора, которое в феврале 2022 года составило в отношении предприятия протоколы о временном запрете деятельности. Судья Кукина не нашла оснований для удовлетворения иска. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его изготовления в полном объёме в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Завод фактически обжаловал 12 протоколов, которые были составлены межрегиональным управлением Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям 25 февраля 2022 года. В них речь шла о временном запрете деятельности в отношении АО «Московский коксогазовый завод».

Напомним, иск был подан в мае 2022 года.

Ранее жители города Видное, где базируется предприятие, неоднократно жаловались на неприятный запах, что, в том числе, и стало основанием для ведомственной проверки.

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