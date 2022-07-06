Анастасия Степанова, 6 июля 2022, 07:23 — REGNUM Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова намерена добиваться приостановки деятельности завода «Москокс». Ранее суд признал предприятие из дивизиона группы «Мечел» миллиардера Игоря Зюзина виновным по 14 протоколам. Претензии Росприроднадзора связаны с загрязнением воздуха вредными выбросами, из-за которых жители Видного вынуждены «мучаться от едкого запаха гари с завода». Подробности дела — в материале ИА REGNUM.
Напомним, ИА REGNUM сообщало о ситуации в Видном, связанной с деятельностью «Москокса», ещё год назад, — «Мы задыхаемся!» — Росприроднадзор пригрозил судом олигарху Зюзину». Но, судя по всему, ситуация за год так и не выправилась, раз Росприроднадзор намерен добиваться приостановки работы предприятия.
Светлана Радионова в своем официальном телеграм-канале 5 июля 2022 года сообщила, что Черёмушкинский суд и Московский городской суд признали «Московский коксогазовый завод» виновным по 14 протоколам о нарушениях. Последние выявили в ходе проверки в июле 2021 года. Глава ведомства уточнила, что в течение двух лет ими «регулярно фиксируется превышение содержания вредных веществ в месте, где расположен завод», но «руководство предприятия не делает ничего, чтобы решить проблему», а только систематически оспаривает доводы в судах.
«Но пока в Видном продолжают мучаться от едкого запаха гари с завода и жаловаться, что им нечем дышать, мы не успокоимся. Продолжим добиваться приостановки деятельности «Москокса»!» — резюмировала она, добавив, что предприятие игнорирует требования ведомства и «препятствуют работе службы».
Радионова привела пример, как в ходе внеплановой проверки 30 июня завод «без видимой причины остановил работу на источниках, где в феврале мы (прим. ИА REGNUM Росприроднадзор) зафиксировали выбросы стирола», а также не была предоставлена документация по технологии сжигания в коксовом цехе, то есть та самая, «при которой появляются клубы чёрного дыма».
Судя по отзывам под постами главы экологического ведомства, жители на стороне Росприроднадзора: «Только введение ЧС, только хардкор. Мягкие увещевания ни к чему. «Кучино» и ряд других свалок мы победили через ЧС. Иначе все одно — вонь и вечная волокита. И иногда обещалки», «Жители г. Видное устали от регулярного отравления химическими запахами от МКГЗ и пр. предприятий в округе», «Нужно давить до конца и закрывать», «Сейчас страшенная вонь в Видном, на ул. Фокина, Завидная, Березовая, в мкр Купелинка от Москокса!!! Невозможно!!! Духота, окна открыть нельзя!». И таких сообщений несколько десятков.
О фигуранте
«Москокс», ведущее свою историю с 1951 года, производит кокс, бензол, каменноугольную смолу, которые используются в металлургической промышленности.
В действующей юридическо-правовой форме завод в городе Видное зарегистрирован в 1992 году — юрлицо создано в результате приватизации Московского коксогазового завода. По открытым данным, средняя численность персонала на начало 2022 года 861 человек против 910 на начало 2021 года. Управляющая организация — ООО «Управляющая компания Мечел-Майнинг». В дивизион «Мечела» завод вошел в 2007 году, является частью группы «Мечел-майнинг».
Справка: группа «Мечел» включает более 20 промышленных предприятий горнодобывающего, металлургического, энергетического сектора. Зюзин (основной акционер) в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2018» занимал 193-е место с состоянием $500 млн. Группа входит в топ-10 крупнейших экспортеров металлургического угля в Азию.
По итогам 2021 года АО «Москокс» указало выручку в размере 24,543 млрд рублей против 9 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль выросла с 1,05 до 5,3 млрд рублей.
По данным базы «Контур. Фокус», в отношении предприятия в разные годы были проведены 25 плановых и 32 внеплановых проверки, из которых 11 — в 2021 году. По линии Росприроднадзора числится десять проверок, в ходе четырех из которых выявлены нарушения.
По данным с сайта Росприроднадзора, в июне 2022 года Московский городской суд признал АО «Москокс» виновным по факту выбросов вредного загрязняющего вещества — стирола — в атмосферный воздух. Помимо этого, ведомством на сегодня направлены в Видновский горсуд 12 протоколов для административного приостановления деятельности АО «Москокс». Этот «урожай» был собран в ходе проверки уже в 2022 году.
Позиция «Москокса»
Судя по всему, с позицией Росприроднадзора «Москокс» не согласен.
На сегодня в арбитраже Москве слушается иск предприятия к Межрегиональному управлению Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям. Истец требует признать незаконными действия ответчика в части составления 25 февраля 2022 года протоколов о временном запрете деятельности в отношении АО «Московский коксогазовый завод». Речь как раз идёт о 12 протоколах.
Дело пока до конца не рассмотрено. Заседание по нему назначено на 3 августа 2022 года. А впереди ведь ещё слушания в городском суде Видного, куда обратилось госведомство.
В деле с «Москоксом» есть две стороны медали: экологическая составляющая, которая не устраивает жителей окрестных территорий, и рабочие места для почти 900 человек, за спиной которых стоят их семьи.
Можно долго воевать, ломать копья, но очевидно, что в этой истории необходимо мировое соглашение, компромисс, но он потребует от завода, а точнее даже от группы «Мечел», существенных финансовых вливаний на качественное и весьма дорогостоящее оборудование или же смены локации проммощностей. Готова ли группа к ним? Ведь ещё год назад «Мечел», где свыше 51% в собственности семьи председателя совета директоров Игоря Зюзина, сообщал о просрочке многомиллиардных долгов и финансовых проблемах.
Но, судя по всему, деньги есть. Так 30 июня 2022 года на общем годовом собрании акционеров ПАО «Мечел» решило не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям, а прибыль по результатам 2021 года в размере 466,8 млн рублей оставить нераспределенной.
Примечательно: при этом в АО «Москокс» ранее по итогам 2021 года было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям на общую сумму свыше 3,9 млрд рублей.
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Так всё же где ставить запятую во фразе: «Закрыть нельзя оставить»?