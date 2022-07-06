6 июля 2022 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 07:23 — REGNUM Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова намерена добиваться приостановки деятельности завода «Москокс». Ранее суд признал предприятие из дивизиона группы «Мечел» миллиардера Игоря Зюзина виновным по 14 протоколам. Претензии Росприроднадзора связаны с загрязнением воздуха вредными выбросами, из-за которых жители Видного вынуждены «мучаться от едкого запаха гари с завода». Подробности дела — в материале ИА REGNUM.

Черная метка Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988.СССР

Напомним, ИА REGNUM сообщало о ситуации в Видном, связанной с деятельностью «Москокса», ещё год назад, — «Мы задыхаемся!» — Росприроднадзор пригрозил судом олигарху Зюзину». Но, судя по всему, ситуация за год так и не выправилась, раз Росприроднадзор намерен добиваться приостановки работы предприятия.

Светлана Радионова в своем официальном телеграм-канале 5 июля 2022 года сообщила, что Черёмушкинский суд и Московский городской суд признали «Московский коксогазовый завод» виновным по 14 протоколам о нарушениях. Последние выявили в ходе проверки в июле 2021 года. Глава ведомства уточнила, что в течение двух лет ими «регулярно фиксируется превышение содержания вредных веществ в месте, где расположен завод», но «руководство предприятия не делает ничего, чтобы решить проблему», а только систематически оспаривает доводы в судах.

«Но пока в Видном продолжают мучаться от едкого запаха гари с завода и жаловаться, что им нечем дышать, мы не успокоимся. Продолжим добиваться приостановки деятельности «Москокса»!» — резюмировала она, добавив, что предприятие игнорирует требования ведомства и «препятствуют работе службы».

Радионова привела пример, как в ходе внеплановой проверки 30 июня завод «без видимой причины остановил работу на источниках, где в феврале мы (прим. ИА REGNUM Росприроднадзор) зафиксировали выбросы стирола», а также не была предоставлена документация по технологии сжигания в коксовом цехе, то есть та самая, «при которой появляются клубы чёрного дыма».

Судя по отзывам под постами главы экологического ведомства, жители на стороне Росприроднадзора: «Только введение ЧС, только хардкор. Мягкие увещевания ни к чему. «Кучино» и ряд других свалок мы победили через ЧС. Иначе все одно — вонь и вечная волокита. И иногда обещалки», «Жители г. Видное устали от регулярного отравления химическими запахами от МКГЗ и пр. предприятий в округе», «Нужно давить до конца и закрывать», «Сейчас страшенная вонь в Видном, на ул. Фокина, Завидная, Березовая, в мкр Купелинка от Москокса!!! Невозможно!!! Духота, окна открыть нельзя!». И таких сообщений несколько десятков.

Отборы проб воздуха на промплощадке «Москокса» (с) Администрация Ленинского городского округа Московской области Отборы проб воздуха на промплощадке «Москокса» (с) Администрация Ленинского городского округа Московской области

О фигуранте

«Москокс», ведущее свою историю с 1951 года, производит кокс, бензол, каменноугольную смолу, которые используются в металлургической промышленности.

В действующей юридическо-правовой форме завод в городе Видное зарегистрирован в 1992 году — юрлицо создано в результате приватизации Московского коксогазового завода. По открытым данным, средняя численность персонала на начало 2022 года 861 человек против 910 на начало 2021 года. Управляющая организация — ООО «Управляющая компания Мечел-Майнинг». В дивизион «Мечела» завод вошел в 2007 году, является частью группы «Мечел-майнинг».

По итогам 2021 года АО «Москокс» указало выручку в размере 24,543 млрд рублей против 9 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль выросла с 1,05 до 5,3 млрд рублей.

По данным базы «Контур. Фокус», в отношении предприятия в разные годы были проведены 25 плановых и 32 внеплановых проверки, из которых 11 — в 2021 году. По линии Росприроднадзора числится десять проверок, в ходе четырех из которых выявлены нарушения.

По данным с сайта Росприроднадзора, в июне 2022 года Московский городской суд признал АО «Москокс» виновным по факту выбросов вредного загрязняющего вещества — стирола — в атмосферный воздух. Помимо этого, ведомством на сегодня направлены в Видновский горсуд 12 протоколов для административного приостановления деятельности АО «Москокс». Этот «урожай» был собран в ходе проверки уже в 2022 году.

Московский коксогазовый завод (Москокс) (с) Администрация Ленинского городского округа Московской области

Позиция «Москокса»

Судя по всему, с позицией Росприроднадзора «Москокс» не согласен.

На сегодня в арбитраже Москве слушается иск предприятия к Межрегиональному управлению Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям. Истец требует признать незаконными действия ответчика в части составления 25 февраля 2022 года протоколов о временном запрете деятельности в отношении АО «Московский коксогазовый завод». Речь как раз идёт о 12 протоколах.

Дело пока до конца не рассмотрено. Заседание по нему назначено на 3 августа 2022 года. А впереди ведь ещё слушания в городском суде Видного, куда обратилось госведомство.

В деле с «Москоксом» есть две стороны медали: экологическая составляющая, которая не устраивает жителей окрестных территорий, и рабочие места для почти 900 человек, за спиной которых стоят их семьи.

Можно долго воевать, ломать копья, но очевидно, что в этой истории необходимо мировое соглашение, компромисс, но он потребует от завода, а точнее даже от группы «Мечел», существенных финансовых вливаний на качественное и весьма дорогостоящее оборудование или же смены локации проммощностей. Готова ли группа к ним? Ведь ещё год назад «Мечел», где свыше 51% в собственности семьи председателя совета директоров Игоря Зюзина, сообщал о просрочке многомиллиардных долгов и финансовых проблемах.

Заседание рабочей группы по вопросам выбросов от деятельности «Москокса» (с) Администрация Ленинского городского округа Московской области

Но, судя по всему, деньги есть. Так 30 июня 2022 года на общем годовом собрании акционеров ПАО «Мечел» решило не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям, а прибыль по результатам 2021 года в размере 466,8 млн рублей оставить нераспределенной.

Примечательно: при этом в АО «Москокс» ранее по итогам 2021 года было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям на общую сумму свыше 3,9 млрд рублей.

Читайте также: В долгах как в шелках: холдинг «Мечел» рискует обанкротиться?

Так всё же где ставить запятую во фразе: «Закрыть нельзя оставить»?