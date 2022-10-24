Лондон, , 15:17 — REGNUM Исследовательское судно Великобритании HMS Enterprise подошло ближе к Северному полюсу, чем любое другое судно Королевского флота в 2022 году. Судно, базирующееся на военно-морской базе Девонпорт, направилось в Арктику, пройдя в пределах 1000 миль от «вершины мира», чтобы обновить карты и научное понимание вод, которые всё чаще патрулируются военно-морским флотом. Об этом сообщает пресс-служба Королевского флота.

Корабль ВМС Великобритании HMS Enterprise Geograph.org.uk

Используя специальное оборудование, в том числе эхолоты, различные датчики и дистанционно управляемые суда, экипаж корабля собрал гидрографические и океанографические данные, которые принесут пользу учёным, другим морякам и операциям Королевского флота в будущем.

Корабль провёл два месяца, собирая необходимую информацию. Кроме того, экипаж судна сделал паузу в исследованиях, чтобы бросить венок в воду, отдавая дань уважения морякам, доставлявшим грузы в Советский Союз в составе конвоев в период с 1941 по 1945 год.

«Вся операция продемонстрировала, что Королевский флот сохраняет способность поддерживать операции в стратегически важном регионе Крайнего Севера», — рассказал об арктической миссии HMS Enterprise коммандер Малкольм Маккаллум, командир исследовательского судна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время патрулирования территории Арктики моряки Королевского флота Великобритании провели поминальную службу в честь 80-летия арктического конвоя PQ18 — опасного рейса, совершенного в сентябре 1942 года из Шотландии в Архангельск на севере Советского Союза. Мероприятие состоялось на палубе корабля HMS Northumberland.

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