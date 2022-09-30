Лондон, , 13:25 — REGNUM Во время патрулирования территории Арктики моряки Королевского флота Великобритании провели поминальную службу в честь 80-летия арктического конвоя PQ18 — опасного рейса, совершенного в сентябре 1942 года из Шотландии в Архангельск на севере Советского Союза. Мероприятие состоялось на палубе корабля HMS Northumberland. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Королевского флота Великобритании.

Фрегат HMS Northumberland Defenceimages.mod.uk

Фрегат HMS Northumberland присоединился к танкеру RFA Tiderace и норвежскому фрегату HNoMS Thor Heyerdahl в Баренцевом море. Патрулирование на Крайнем Севере Королевский флот проводит на регулярной основе. Во время паузы между операциями флота оперативная группа провела поминальную службу в честь 80-летия арктического конвоя PQ18. Мероприятие прошло на летной палубе HMS Northumberland, которое возглавили коммандер Уилл Эдвардс-Бэннон и капеллан HnOmS Thor Heyerdahl Тура Хейердала.

«HMS Northumberland хорошо подходит для использования своего набора передовых возможностей в условиях Арктики. Также он следует давней традиции военных кораблей Королевского флота — помнить события 80-летней давности героического арктического конвоя PQ18», — подчеркнул Уилл Эдвардс-Бэннон.

Отмечается, что HMS Northumberland направляется для участия в операции Warrior — крупнейших осенних учениях Великобритании.

«Условия в Арктике, безусловно, непростые. Окружающая среда, особенно температура и близость к России — всё это факторы, которые мы принимаем во внимание при планировании и проведении операций в южной части Баренцева моря», — рассказал о планировании операции Warrior капитан-лейтенант Кайл Уолкли, главный военный офицер HMS Northumberland.

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