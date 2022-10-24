Филадельфия, США, 24 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

(сс) Elliot Символ «Сан-Хосе Шаркс»

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили защитник Эрик Карлссон и нападающие Стивен Лоренц и Нико Штурм. Российский форвард Александр Барабанов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ, на счету команды четыре очка после восьми матчей. «Филадельфия» идёт на шестом месте в Восточной конференции с восемью очками после шести игр.

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