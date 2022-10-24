Санрайз, США, 24 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Lisa Gansky Семён Варламов

В составе «Флориды» шайбы забросили нападающие Антон Лунделль, Ээту Луостаринен и Райан Ломберг. У «Айлендерс» дубль оформил форвард Андерс Ли.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 29 бросков из 32 по своим воротам.

На сегодняшний день «Флорида» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды девять очков после шести матчей. «Айлендерс» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с четырьмя очками после шести игр.

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