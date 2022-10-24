Анкоридж, США, , 15:15 — REGNUM «Секретным оружием» США в Арктике являются арктические сообщества и национальная гвардия Аляски. Об этом заявила сенатор от Аляски Лиза Мурковски в ходе форума федерации коренных народов Аляски в Анкоридже, сообщает Alaska Public Media.

Арктика Иван Шилов, ИА REGNUM

Необходимость защиты арктической Аляски от иностранной агрессии стала предметом дискуссии среди кандидатов в Сенат США от Аляски. По словам сенатора от штата Аляска Лизы Мурковски, у президента России Владимира Путина «одна рука на [б. УССР], а другая — на Арктике».

«У нас есть три ледокола, которые уже в пути. Мы финансировали развёртывание катеров и авиации по всему Берингову морю и cеверо-pападу Арктики. У нас есть центр изучения арктической безопасности Теда Стивенса. У нас есть порт Ном, который модернизируют в ближайшее время», — сказала Мурковски.

Она считает, что «секретным оружием» Америки являются арктические сообщества и национальная гвардия Аляски, которую она намерена обеспечить достаточным оснащением и необходимым обучением.

Её соперница-республиканка Келли Чибака отметила российскую и китайскую угрозу в Арктике.

«Сельская местность Аляски находится на переднем плане национальной безопасности, и будущее нашей страны будет зависеть от жизнеспособности наших арктических сообществ», — сказала Чибака.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские сенаторы от штата Аляска Лиза Мурковски и Дэн Салливан позитивно оценили новую арктическую стратегию США, которая была опубликована в пятницу, 7 октября, на сайте администрации Белого дома.

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