Анкоридж, США, , 22:55 — REGNUM Американские сенаторы от штата Аляска Лиза Мурковски и Дэн Салливан позитивно оценили новую арктическую стратегию США, которая была опубликована в пятницу, 7 октября, на сайте администрации Белого дома. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает информационное агентство Alaska Public Media.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я довольна тем, что правительство США уделяет особое внимание безопасности, инфраструктуре, адаптации к климату и устойчивости, более активным консультациям со штатом Аляска и коренными племенами и корпорациями Аляски, а также повышению роли арктической дипломатии путём создания должности посла Арктики — это всё, к чему я призывала», — сказала сенатор Лиза Мурковски.

По её словам, акцент на военный безопасности более чем уместен, ссылаясь на недавний инцидент, когда двое россиян проплыли через Берингов пролив к острову Святого Лаврентия на Аляске.

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«Я высоко оцениваю всестороннюю поддержку увеличения оперативных возможностей Америки, инфраструктуры, береговой охраны и военно-морских судов в Арктике. Также рад за то, что они подняли голоса и интересы людей, которые на самом деле живут в Арктике — жителей Аляски, которые населяли эти земли на протяжении тысячелетий», — подчеркнул Салливан.

Несмотря на это, Салливан выразил неудовлетворение о «столпе», касающемся климата. Он выразил беспокойство, что администрация Байдена «продолжит сосредотачиваться на прекращении ответственной разработки ресурсов, таких, как нефть, природный газ и важнейшие полезные ископаемые на Аляске». Также он высказал своё недовольство стратегией 2013 года, которая «заполнена в основном картинками».

Напомним, 7 октября 2022 года Белый дом США представил новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет, назвав четыре ее «столпа»: безопасность, изменение климата и защита окружающей среды, устойчивое экономическое развитие, а также международное сотрудничество.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне ещё при администрации ДональдаТрампа говорили о необходимости придать больший вес представителю страны в Арктическом совете. И странно, что этого не было сделано раньше.

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