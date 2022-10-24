Москва, 24 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Херсоне происходят артиллерийские дуэли, идет контрбатарейная борьба, но нет смысла класть тысячи бойцов на оборону рубежей, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

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«На Херсоне ВСУ предприняли несколько довольно-таки серьёзных попыток наступления. Первая попытка у них увенчалась успехом, мы отошли где-то примерно на 20−30 км от рубежа, который был. Мы отошли, конкретно зарылись, отразили все остальные попытки, нанесли очень сильное поражение врагу в технике, в людях, практически на сегодняшний день [ВСУ] отказались от попыток идти дальше из-за отсутствия сил. Происходят артиллерийские дуэли, вчера было 14 обстрелов, позавчера 12, идёт контрбатарейная борьба», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Наши зарываются сильнее в землю, подразделения и части, которые находятся на переднем крае, устойчиво держат оборону. Он призвал не сомневаться в успешности обороны на сегодня.

Парламентарий отдельно остановился на причинах эвакуации людей с правого берега на левый.

«Первая самая главная проблема, основная — это та территория, которая находится в зоне каховской ГЭС, при прорыве плотины там будет трагедия натуральная, погибнут массово не только войска, но и люди, которые находятся там», — указал депутат.

Второй момент заключается в группировках противника.

«Еще момент в том, что если наша разведка точно установит, что у противника есть группировки, которые собираются дальше идти. Да, мы в состоянии отразить их атаку, но для военных понятно, чтобы если для обороны этих рубежей надо положить тысячи наших военнослужащих, то я никакого смысла в этом не вижу. Мы должны найти те рубежи, на которых мы не только гарантированно отразим нападение, но и понесём минимальные потери, нанеся максимальные потери врагу, это краеугольный камень», — убежден Гурулёв.

А то, что там идёт движение техники справа налево, слева направо — это решение командующего группировки, которая там находится для того, чтобы повысить устойчивость обороны, указал парламентарий.

«Если он мыслит наперёд, то создаст оборонительные рубежи у себя в тылу, на левом берегу, понимая суть развития обстановки, которая может сложиться, это нормальное явление. Никто не сидит на переднем крае, оборона должна быть эшелонированная несколько рядов, включая основные преграды, за которые можно зацепиться», — указал он.