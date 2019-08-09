Российские Вооружённые силы продолжают спецоперацию на территории б. УССР. После того, как командующим спецоперацией был назначен генерал армии Сергей Суровикин, существенно интенсифицировались удары высокоточным оружием по инфраструктурным объектам киевского режима. Боевые действия идут сразу на нескольких фронтах, на ряде участков, в частности, под Херсоном, ВСУ предпринимают регулярные попытки прорвать оборону ВС РФ. В свою очередь, российские войска ведут наступательные действия на донецком направлении.

19 октября президент России Владимир Путин своим указом ввёл военное положение в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках. В восьми соседних регионах также введён средней уровень реагирования. Путин также поручил создать специальный координационный совет по обеспечению потребностей СВО, его возглавит премьер Михаил Мишустин.

Все новости о спецоперации ВС РФ на территории б. УССР — в трансляции ИА REGNUM.