Париж, , 09:48 — REGNUM Нейтралитет Франции и Европы в целом помог бы избежать конфликта на территории б. УССР, однако такой свободы нет, а есть зависимость от США. Об этом экс-кандидат в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль заявила в интервью израильскому телеканалу i24news.

Елисейские Поля Марина Захарова © ИА REGNUM

По её мнению, и Париж, и в целом ЕС лишились нейтральных позиций. Они вынуждены присоединяться к действиям США и НАТО, хотя «свобода слова» в международных делах помогла бы избежать военных действий.

«Но Франция должна присоединяться к США, которые являются первыми бенефициарами этой войны», — сказала Руайяль.

Люди выступают за «полное прекращение» конфликта, добавила политик.

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