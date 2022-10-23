Рим, 23 октября, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон провели в Риме переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба итальянского премьер-министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

По последним данным, Мелони и Макрон обсудили сложную энергетическую ситуацию и поддержку киевского режима.

Ранее телеканал BFM TV со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретятся в Риме вечером 23 октября.