Москва, , 09:20 — REGNUM В России в сентябре 2022 года банки увеличили выдачу ипотечных кредитов на 21%, передает 24 октября «Прайм» со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

Ипотека Fishki.net

Объём выдачи ипотеки российскими банками в сентябре достиг 414,9 млрд рублей, что является рекордным показателем с начала 2022 года.

Граждане РФ оформили 106,4 тыс. ипотечных кредитов, что больше на 18%, чем в августе 2022 года. Средний размер кредита вырос на 2,4%, до 3,9 млн рублей. Срок кредитования увеличился на полгода — до 21 года 6 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России продлило до 1 июля 2024 года действие программы семейной ипотеки.

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