Москва, , 07:57 — REGNUM Правительство России продлило до 1 июля 2024 года действие программы семейной ипотеки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 октября на совещании с вице-премьерами.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

«По поручению президента правительство продлевает действие «Семейной ипотеки», чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье», — сказал глава правительства.

Льготой можно воспользоваться при условии того, что ребенок родился до конца 2023 года. Мишустин отметил, что на получение этой ипотеки в 2023 году смогут рассчитывать более 150 тысяч российских семей, а общий объем таких кредитов может достигнуть около 1 трн рублей. Программа позволяет взять ипотечный кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья.

Премьер-министр напомнил, что она действует уже более 4 лет по инициативе президента России Владимира Путина. Мишустин также добавил, что с середины 2021 года льгота доступна не только для семей с двумя и более детьми, но и с одним ребенком, который был рожден не ранее 1 января 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября правительство России на год продлило выплаты в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей.

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