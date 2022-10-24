Анкара, 24 октября 2022, 08:25 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за последний пять раз провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным пять раз. Об этом Эрдоган заявил во время своего выступления в Диярбакыре.
Как передавало ИА REGNUM, 21 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Москве и Анкаре даны поручения о проведении консультаций по инициативе строительства газового хаба в Турции.
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