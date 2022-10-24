Анкара, , 08:25 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за последний пять раз провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным пять раз. Об этом Эрдоган заявил во время своего выступления в Диярбакыре.

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«В течение 20 лет, как во время моего премьерства, так и во время президентства, мы находимся в постоянном контакте с мировыми лидерами. Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз», — заявил Эрдоган.

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Москве и Анкаре даны поручения о проведении консультаций по инициативе строительства газового хаба в Турции.

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