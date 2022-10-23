Анкара, , 12:16 — REGNUM Турция превращается в крупный газовый хаб, заявил 23 октября лидер страны Тайип Эрдоган.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сбалансированная политика Турции вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить зиму. Однако Анкара пошла по иному пути, и проблем с газом у нас нет», — передает его слова Anadolu.

Эрдоган добавил, что «Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Он обсудил эту идею с президентом Турции.