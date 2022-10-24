Москва, 24 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. По итогам дня 20 октября баррель нефти марки Brent подорожал 0,90%, до $93,51. Рост котировок возобновился с $90,97 на фоне ралли американских фондовых индексов, а также ослабления доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Albert Bridge Эшелон с нефтью

Некоторые чиновники ФРС США (президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли и президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс) начали говорить о желании замедлить темп повышения ставки.

Сегодня, 24 октября, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $93,00 за баррель. Сопротивление находится на уровне $96,50, поэтому покупатели воспользуются благоприятным моментом, чтобы поднять цену выше $95.

Согласно последним данным Baker Hughes, количество буровых нефтяных вышек в США на прошлой неделе понизилось на две единицы, до 612 шт.

Альянс ОПЕК+ тоже держат руки на пульсе, чтобы своевременно принимать решения по квотам для стабилизации цен на рынке в случае повышенной волатильности.

Если произойдет резкий отскок от уровня $96, то, скорее всего, еще раз будет наблюдаться снижение цен до $88.

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