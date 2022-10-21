21 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 17:49 — REGNUM В четверг, 20 октября, нефтяные котировки не продемонстрировали особой динамики, оставаясь стабильными на фоне неоднозначной новостной повестки. С одной стороны, участников рынка все больше тревожат данные по инфляции стран Евросоюза, лишний раз подтверждающие прогнозы о потенциальной рецессии. С другой стороны, радует новостями Китай, где идет обсуждение смягчения карантинных мер для приезжающих в Поднебесную.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

На этой неделе (17—21 октября) произошел отскок цен на нефть после того, как усиливающееся беспокойство в отношении мировой рецессии практически обнулило весь предыдущий рост котировок, продемонстрированный по итогам заседания представителей ОПЕК+. В то же время новости об очередном выпуске на рынок нефти из стратегических резервов США в размере 15 млн баррелей не оказали существенного влияния на котировки. Все дело в том, что США уже выпустили с начала года на рынок почти 190 млн баррелей из SPR без особых последствий для цен и новая нефтяная «инъекция» по масштабам вряд ли окажется эффективнее.

Основными факторами, оказывающими значимую поддержку нефтяным котировкам, остается политика контролируемого сокращения добычи со стороны членов ОПЕК+. Кроме того, рынок также учитывает риски перебоев поставок российской нефти на фоне эмбарго в страны ЕС и сопровождающих этот процесс многочисленных санкций. Очевидно, энергокризис усиливается в странах ЕС, и в случае развития рецессии падение потребления здесь может быть наиболее масштабным.

Нефтяная вышка lalabell68

Риски рецессии остаются и самым влиятельным негативным фактором для цен на нефть, не позволяя котировкам вернуться к трехзначным значениям. Ни у кого на рынке нет сомнений в том, что 2023 год для мировой экономики будет крайне непростым, интрига лишь в том, насколько глубоким будет падение. Федрезерв продолжает излучать уверенность в верности своего курса по повышению ставки, хотя, как показала история с Банком Англии, в случае усиления проблем регулятору подчас приходится резко менять свою политику.

Лучом света на этом мрачном фоне выглядит Китай, чья экономика кажется вполне устойчивой по сравнению со странами запада. КНР — второй по величине потребитель нефти в мире, при этом, в отличие от развитых стран, ему удалось сохранить темпы роста инфляции в пределах 3% на фоне введения карантинов и, как следствие, подавленной деловой активности. Скорее всего, это позволит стране избежать более серьезного снижения уровня потребления.

Остается сильным спрос и в США. Очередная статистика от EIA демонстрирует, что средний показатель поставок топлива за 4 недели находится на полугодовом максимуме. По совокупности факторов можно предполагать, что текущий уровень цен на нефть находится вблизи своих справедливых значений: фьючерс на Brent сегодня с утра растет на 0,2% и торгуется на уровне $92,6 за баррель. Есть шансы и на небольшое восстановление в район $93–98 за баррель, если не произойдет существенных изменений.