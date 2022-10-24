Манила, , 06:18 — REGNUM Вблизи берегов Филиппин 24 октября произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает пресс-служба института вулканологии и сейсмологии республики.

Побережье Филиппин (сс) Maks Karochkin

Эпицентр подземных толчков находился у побережья провинции Южный Давао, в 15 километрах к юго-западу от города Давао с населением более 1,77 млн человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 250 километров.

Угроза цунами не объявлялась, данные о пострадавших и разрушения не поступали. По мнению специалистов института, в этом районе не исключается вероятность повторных подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Лахате на юге Суматры.

Читайте также: Талибы*: природные катаклизмы происходят по воле Бога

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,2