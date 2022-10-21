* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:20 — REGNUM Мулла Абдул Гани Барадар, заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, заявил, что стихийные бедствия происходят по воле Божьей. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Наводнение в Афганистане af. shafaqna.com

На встрече по случаю Международного дня снижения риска бедствий он сказал: »Мы, как Божьи служители, обязаны принять меры в связи с этими инцидентами».

Согласно заявлению пресс-службы муллы Барадара, на этой встрече он отметил, что недавние наводнения и землетрясения на юго-востоке Афганистана произошли в результате изменения климата.

Вице-премьер подчеркнул, что землетрясение на юго-востоке Афганистана привело к огромным человеческим жертвам и материальному ущербу, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались помочь пострадавшим, используя имеющиеся возможности.

Мулла Барадар обратился к властям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на местах с просьбой о сотрудничестве и содействии в восстановлении домов, пострадавших от землетрясения.