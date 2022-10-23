Вашингтон, 23 октября, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов, сообщило американское военное ведомство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Остин США

«Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения коммуникаций на фоне незаконной и неоправданной войны России против [Киева]», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состоявшиеся телефонные переговоры состоялись по инициативе российской стороны.

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