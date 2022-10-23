Москва, 23 октября 2022, 18:46 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом 23 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на территории б. УССР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 октября Шойгу в ходе телефонных переговоров с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом довел озабоченности по поводу возможных провокаций Киева с применением «грязной бомбы».
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