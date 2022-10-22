Будапешт, 22 октября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш иронично прокомментировал признание лидером Франции Эммануэлем Макроном факта того, что американский газ в США стоит гораздо дешевле, чем в ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мы можем приветствовать заявление (Макрона) словами «доброе утро!» — сказал он на правительственном брифинге.

По его словам, Венгрия последние месяцы много раз говорила, что «не осталось такого члена правительства, который бы не сказал, что проблема страны не только в том, что цены очень высоки и с этим надо справляться бытовому сектору венгерской промышленности, но и в том, что мы конкурируем на глобальном мировом рынке с такими предприятиями, которые получают сырье в четыре, пять, шесть раз дешевле, например, в США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь министерства иностранных дел Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал «очень опасным» высказывание еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис в Европе закончится после поражения России.

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