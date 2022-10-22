Будапешт, , 05:57 — REGNUM Госсекретарь министерства иностранных дел Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал «очень опасным» высказывание еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис в Европе закончится после поражения России. Об этом Менцер 22 октября написал на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон Frankie Fouganthin

Тамаш Менцер «Я думаю, это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдёт, и произойдёт ли вообще. Я также могу сказать, что это провоенная позиция Брюсселя, продлевающая войну и страдания. Это крайне опасно и неприемлемо».

По словам дипломата, Венгрия настаивает на необходимости «не более продолжительной войны, а немедленного мира», требующего «немедленного прекращения огня и диалога».

Как сообщало ИА REGNUM, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что граждане России, приезжая в ЕС, могут представлять угрозу для европейской стабильности.

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