Будапешт, 22 октября 2022, 05:57 — REGNUM Госсекретарь министерства иностранных дел Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал «очень опасным» высказывание еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис в Европе закончится после поражения России. Об этом Менцер 22 октября написал на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, организации, деятельность которой запрещена в РФ).
По словам дипломата, Венгрия настаивает на необходимости «не более продолжительной войны, а немедленного мира», требующего «немедленного прекращения огня и диалога».
Как сообщало ИА REGNUM, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что граждане России, приезжая в ЕС, могут представлять угрозу для европейской стабильности.
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