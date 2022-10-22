Донецк, 22 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 22 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Удары возмездия и военное положение: спецоперация ВС РФ – все новости»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:48 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 13 минут ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов.