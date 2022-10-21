Саратов, 21 октября, 2022, 18:56 — ИА Регнум. В Саратовской области определили порядок получения региональной выплаты мобилизованным жителям. Об этом 21 октября сообщил губернатор Роман Бусаргин.

T. me/balashovglava В Саратовской области комплектуют вещмешки для мобилизованных

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Всем мобилизованным саратовцам и добровольцам, призванным после начала частичной мобилизации, предусмотрена единовременная выплата дополнительно к зарплате в размере 50 тыс. рублей.

Для ее получения не требуется писать каких-либо заявлений, выплаты зачислят автоматически по спискам военкоматов.

Деньги переведут на те расчетные счета, которые мобилизованные предоставили в военкомат для зачисления зарплаты.

В случае, если мобилизованный писал заявление о распределении денежного довольствия в определенных долях членам семьи, то выплата будет переведена в таких же пропорциях.

Выплаты начнут зачислять с 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованных военнослужащих из Саратовской области едва не отправили на передовую без оружия и бронежилетов.

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