Париж, 21 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Профсоюзная организация во Франции Всеобщая конфедерация труда призывает провести две акции протеста 27 октября и 10 ноября, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

Профсоюз призывает к двум дням забастовки и национальным и межпрофессиональным демонстрациям 27 октября и 10 ноября с требованием повышения заработной платы.

Вторник, 18 октября, который, по данным профсоюзов, собрал около 300 000 демонстрантов с забастовками в нефтяном, атомном секторах и на общественном транспорте, показывает, что «есть динамика».

Как сообщало ИА REGNUM, забастовка во Франции распространяется на атомные электростанции.

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