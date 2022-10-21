Париж, 21 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Забастовка во Франции распространяется на атомные электростанции, сообщает Le Figaro.

Smial Электростанция Bergkamen. Франция

Предметом общественного движения стали 19 реакторов, проходящих техническое обслуживание и экспертизу. Профсоюз продолжает усиливать давление на руководство крупнейшей энергогенерирующей компании Франции EDF. Забастовки привели к увеличению продолжительности работ на этих реакторах. Так теряются драгоценные дни производства. По данным профсоюза, помимо забастовки на ремонтирующихся реакторах, забастовщики сократили производство на 4 действующих реакторах.

По мнению некоторых финансовых аналитиков, из-за проблемы с ядерным производством, вызванной коррозионным дефектом, в этом году группа может понести убытки в размере 17 млрд евро. EDF может увеличить свой долг более чем на 20 млрд до более чем 60 млрд евро. Каждый потерянный день будет стоить группе 120 млн евро — более 800 млн евро в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон примет канцлера Германии Олафа Шольца в Париже в среду, 26 октября, на фоне напряженности в отношениях между двумя европейскими странами.

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