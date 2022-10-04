* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:41 — REGNUM Должностные лица министерства высшего образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что выбор направлений обучения на вступительных экзаменах в этом году для абитуриенток будет ограничен.

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Ахмад Таки, пресс-секретарь министерства высшего образования, заявил TOLO News: «Мы не предоставляем возможность поступления на факультеты, которые не являются полезными для них (девушек) и не могут принести пользу соотечественниками».

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Он добавил, что для девочек должны рассматриваться определённые направления и им будет дана возможность поступать на соответствующие факультеты и колледжи.

Министерство пока не уточнило, какие направления обучения в университетах будут запрещены для девушек.

Это происходит на фоне запрета девочкам старше шестого класса продолжать обучение и множества ограничений на студенток университетов.