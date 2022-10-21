Москва, 2 мая, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Рейтинг наиболее доступных по цене в России внедорожников и кроссоверов составили 2 мая эксперты сайта «Цена Авто».

(сс) Rudolf Stricke Lada 4X4

Согласно их данным, наиболее доступным из таких автомобилей в России является внедорожник Lada 4×4. Его ценник начинается от 518,9 тысяч рублей в базовой комплектации с 1,7-литровым двигателем мощностью 83 л.с.

На втором месте ещё одна популярная в Росси модель Chevrolet Niva, начальная стоимость которой в комплектации с 80-сильным двигателем объемом 1,7 литров составляет 639 тысяч рублей.

Третьим самым доступным в данном сегменте стал китайский внедорожник Chery Tiggo 2. Автомобиль, укомплектованный 1,5-литровым двигателем мощностью 106 л.с., в начальной комплектации стоит от 673,9 тысяч рублей.

Четвертое и пятое места за автомобилями УАЗ «Хантер» российского производства и Lifan X50 китайского соответственно.

УАЗ начинает свою стоимость от 687 тысяч рублей и это самый мощный автомобиль среди пяти лучших, он оснащен 135-сильным 2,7-литровым двигателем. Ценник Lifan начинается от 689,9 тысяч рублей, автомобиль такой комплектации оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 105 л.с.

При этом два также популярных в России автомобиля: французский Renault Duster (от 699 000 руб.) и Hyundai Creta (от 943 000 руб.), не смогли попасть в пятерку самых доступных внедорожников и кроссоверов из-за более высокой, чем у конкурентов, цены.