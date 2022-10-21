Донецк, 21 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка был обстрелян со стороны вооружённых формирований киевского террористического режима. Об этом 21 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

mil.gov.ua Киевская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка был произведён боевиками ВСУ в 11:20 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 60 киевских боевиков.