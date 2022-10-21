Париж, 21 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон примет канцлера Германии Олафа Шольца в Париже в среду, 26 октября, на фоне напряженности в отношениях между двумя европейскими странами, сообщает Le Figaro.

(сс) ScareCriterion12 Елисейский дворец

В Елисейском дворце в Париже заявили о желании «быстро» назначить новую дату франко-германского совета министров, который должен был состояться 26 октября во Франции, но был отложен, в частности, из-за разногласий по разного рода вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, прибыв в совет Европейского союза, главы Франции и Германии провели получасовую встречу, прежде чем встретиться с другими лидерами двадцати семи стран.