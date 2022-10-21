Вашингтон, , 06:10 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заказало аэрокосмической корпорации Lockheed Martin ещё три космических корабля Orion, необходимых для реализации лунной программы «Артемида». Об этом 20 октября сообщает пресс-служба компании.

Lockheed Martin «Lockheed Martin заключила контракт на поставку NASA трёх космических кораблей Orion для миссий Artemis».

В заявлении отмечается, что в будущем корпорация может получить от NASA заказ на ещё шесть кораблей, необходимых для дальнейших миссий.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion в рамках американской лунной программы «Артемида» назначен на 14 ноября 2022 года.

Читайте также: В США в возрасте 93 лет скончался астронавт Джеймс Макдивитт

Читайте ранее в этом сюжете: В США назначили новую дату пуска в рамках лунной программы «Артемида»