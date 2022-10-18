Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Бывший астронавт NASA Джеймс Макдивитт, командовавший некоторыми из самых ранних и амбициозных космических миссий американского космического агентства, скончался на минувшей неделе в возрасте 93 лет, сообщает 18 октября Reuters.

NASA. Космический центр имени Кеннеди

Макдивитт был отобран во второй отряд астронавтов NASA в 1962 году. В 1965 году он стал командиром корабля «Джемини-4», а в 1969 году — командиром корабля «Аполлон-9», который помог проложить путь к первой высадке человека на Луну.

Сообщается, что астронавт и отставной летчик-испытатель ВВС США «мирно умер во сне в окружении своей семьи и друзей в Тусоне, штат Аризона».

Напомним, что два полета Макдивитта сыграли важную роль в космической гонке между Соединенными Штатами и Советским Союзом, в ходе которой США в июле 1969 года осуществили первую высадку экипажа «Аполлона-11» на Луну.