Москва, 20 октября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Федеральный закон о нематериальном этнокультурном достоянии России подписал 20 октября президент страны Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Указ

Документом регулируются отношения в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

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Вводится понятийный аппарат в области нематериального этнокультурного достояния, устанавливаются права и полномочия федеральных и региональных органов госвласти, а также органов местного самоуправления. Также определяются основные принципы создания Федерального госреестра объектов нематериального этнокультурного достояния России, который будет вести Минкультуры.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, направленный на создание правовых и организационных основ для обеспечения культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации и сохранения этнокультурного и языкового многообразия, был принят Госдумой 4 октября. 19 октября документ одобрил Совет Федерации.

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