Москва, , 17:20 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о нематериальном этнокультурном достоянии России, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая. Инициатива внесена в Госдуму спикером палаты Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Законопроектом регулируются отношения в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Вводится понятийный аппарат в области нематериального этнокультурного достояния, устанавливаются права и полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления и описываются основные принципы создания и ведения государственной информационной системы «Федерального государственного реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации». Реестр будет вести Минкультуры.

Законы о нематериальном культурном наследии (части нематериального этнокультурного достояния) действуют во многих регионах России: Ханты-Мансийский автономный округ, Вологодская область, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Республика Тува и так далее, такие законы есть в Киргизии и Молдавии.

На территории Российской Федерации проживают представители более 190 национальностей и этнических групп, каждая из которых является носителем уникальных самобытных культурных традиций.

Ко второму чтению предлагается законопроект доработать и определить языки народов России как часть нематериального этнокультурного достояния.

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