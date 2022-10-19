Сеул, 19 октября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hanwha Defence готовится подписать с Польшей контракт на поставку 288 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По их сведениям, польское агентство по вооружениям намерено заключить с корпорацией рамочное соглашение. Общая стоимость контракта оценивается в $6 млрд. Ранее Польша уже заключила с Южной Кореей контракты на поставку танков K2, самоходных артиллерийских орудий K9, а также истребителей FA-50. Агентство отмечает, что Варшава стала более активно закупать вооружения после начала поставок оружия киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники газеты Politico заявили, что у Евросоюза заканчиваются средства на возмещение поставок оружия киевскому режиму. По их данным, резервный фонд ЕС способен покрыть расходы государств только на 46%.