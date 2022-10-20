Москва, 20 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Назначены даты проведения Восточного экономического форума в 2023 году — он состоится на острове Русский в кампусе ДВФУ во Владивостоке с 5 по 8 сентября, сообщили в телеграм-канале полпредства в ДФО.

ИА REGNUM ВЭФ

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Оператором ВЭФ выступит Росконгресс. Для гостей и жителей Дальнего Востока подготовят обширную культурную программу. Традиционно будет работать выставка «Улица Дальнего Востока».

В 2022 году в форуме приняли участие 7 тыс. человек из 68 стран. Было подписано 296 соглашений на сумму 3,272 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на ВЭФ-2022 Забайкальский край представил прорывные проекты не только для региона, но и всей страны.