Чита, , 11:11 — REGNUM На ВЭФ-2022 Забайкальский край представил прорывные проекты не только для региона, но и всей страны, сообщил 15 сентября вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев в эфире РТК «Забайкалье»

Забайкалье Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Знаковым событием стал запуск президентом России Владимиром Путиным первого в мире зернового терминала железнодорожного типа. Этот прорыв для аграрно-промышленного комплекса всей России. По сути, это зерновые ворота России с Китаем, и они находятся в Забайкальске», — сказал он.

По итогам Восточного экономического форума Забайкальский край подписал 10 соглашений на сумму 148 миллиардов рублей, и стал вторым регионом среди субъектов России по сумме заключенных соглашений.

«Знаковым событием стал запуск президентом России Владимиром Путиным первого в мире зернового терминала железнодорожного типа. Этот прорыв для аграрно-промышленного комплекса всей России. По сути, это зерновые ворота России с Китаем, и они находятся в Забайкальске», — сказал он.

По итогам Восточного экономического форума Забайкальский край подписал 10 соглашений на сумму 148 миллиардов рублей, и стал вторым регионом среди субъектов России по сумме заключенных соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории опережающего развития «Забайкалье» построен самый крупный в России объект зерновой логистики, а также первый в мире специализированный сухопутный зерновой терминал полного цикла, решающий проблему разноколейности и обеспечивающий высокую производительность, раздельное хранение и перевалку, высокий уровень биобезопасности.

Забайкальский зерновой терминал, это самый крупный на сегодня объект зерновой логистики в России — восемь миллионов тонн в год перевалки. Логистические преимущества терминала — доставка зерна из любой точки Урала, Сибири и Дальнего Востока до любой точки в Китае за две-три недели, против трёх месяцев морской доставки.

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