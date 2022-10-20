Берлин, 20 октября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Гражданин России Юрий Орехов, который ранее, как заявили власти США, был задержан в Германии по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег, не обращался за консульской помощью в посольство России в ФРГ. Об 20 октября сообщили в российском диппредставительстве.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

«Арестованный за консульско-правовой помощью в посольство не обращался», — подчеркнул в беседе с РИА Новости представитель посольства.

Он также добавил, что германские власти об аресте этого гражданина посольство России в Германии не информировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минюсте США заявили, что предъявили пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артему Уссу, а также двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

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Уточнялось, что Усс был арестован в Италии и ждёт экстрадиции в США. Другой обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии.

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