Красноярск, , 07:31 — REGNUM Информацию о том, что власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артёма Усса, прокомментировал глава региона Александр Усс.

Губернатор Красноярского края Александр Усс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал он 20 октября в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, его сына преследуют по политическим мотивам.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — заявил Усс-старший.

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Как сообщало ИА REGNUM, по утверждению министерства Юстиции США, Усс был арестован на территории Италии и в настоящее время ожидает экстрадиции в США. Ведомство считает, что пятеро граждан России, включая Артёма Усса, участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Кроме этого, по мнению американской стороны, фигуранты имели отношение к закупкам в западных странах военных технологий и электроники двойного назначения, подпадающих под санкционные ограничения.

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