Нью-Йорк, США, 20 октября, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Тегеран категорически отвергает обвинения в поставках России беспилотных летательных аппаратов для их использования на территории бывш. УССР, заявил журналистам постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани 19 октября по итогам закрытого заседания Совета Безопасности ООН по указанной теме.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Дипломат назвал такие обвинения «безосновательными и ничем не подкрепленными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон согласен с позицией Лондона и Парижа о том, что Иран якобы передает России беспилотники в нарушении резолюции Совбеза ООН под номером 2231.

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