Вашингтон, , 00:49 — REGNUM США, Британия и Франция хотят поднять в Совете безопасности ООН вопрос о поставках иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, Вашингтон, Лондон и Париж требуют обсудить в Совбезе тему применения этих беспилотников российскими войсками на территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател пригрозила, что американские власти собираются продолжать «практические и агрессивные» шаги против передачи Ираном БПЛА и ракет России.

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