Москва, 19 октября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Только открытость и честность власти, в том числе по специальной военной операции помогут сплотить общество и добиться победы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом завил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Ведь если даже в Госдуме остро чувствуется дефицит информации о ходе СВО, что же говорить о населении в целом. Это недопустимая ситуация!» — заявил Миронов.

Так парламентарий прокомментировал выступление командующего объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина.

«Умолчание порождает недоверие, слухи или, что еще страшнее, панику, помогает противнику вести психологическую войну», — отметил Миронов.